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13.01.2025 (09:00)

Экипажи вертолетов Ка-27 Северного флота выполнили ночные полеты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера

Экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнили ночные полеты в сложных метеоусловиях Заполярья. 

Полеты выполнялись с базового аэродрома в условиях полярной ночи. Также экипажи вертолетов Ка-27ПС отработали мероприятия по поиску и эвакуации условно терпящего бедствие летчика.

По замыслу учения, во время выполнения полетов над территорией Кольского полуострова, экипаж вертолета Ка-27ПС получил сигнал от терпящего бедствие летчика, аварийно покинувшего воздушное судно.

Используя поисковые приборы и световые устройства вертолета Ка-27-ПС, экипаж обнаружил летчика на одной из сопок в труднодоступной местности.

Силами находившегося на борту экипажа и членов спасательной группы при помощи спуско-подъемного устройства, установленного на вертолете Ка-27ПС, отрабатывались действия по подъему летчика с сопки на борт вертолета-спасателя.

Основной целью такого рода тренировок является совершенствование уровня подготовки экипажей поисково-спасательных вертолетов, их способность самостоятельно выполнять поиск терпящих бедствие людей в труднодоступной местности, а также проводить спасательные операции в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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