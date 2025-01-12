12.01.2025 (19:30)

В Главном храме ВС РФ состоялся IV-й Рождественский Хоровой собор



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Главном храме ВС РФ состоялся IV-й Рождественский Хоровой собор

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье состоялся IV-й Рождественский Хоровой собор, который объединил 10 гражданских и военных коллективов, более 350 певчих и свыше 2 тысяч зрителей, среди которых военнослужащие - участники специальной военной операции и члены их семей.

Это традиционное событие призвано приобщить участников и гостей к многовековым традициям Православия и русской духовной музыкальной культуры, а также обратиться к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

Перед началом мероприятия певчих и прихожан храма благословил Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В IV-м Рождественском Хоровом соборе приняли участие хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета МО РФ, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За веру и Отечество», хор ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ, хор Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, Преображенский и Камерный хоры Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, хор Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, молодежный Архиерейский хор Горловской и Славянской епархии (ДНР), хор «Сольба» Николо-Сольбинского женского монастыря.

Каждый певчий коллектив акапельно исполнил произведения христианской духовной музыки и другие произведения.

К гостям и участникам IV-го Рождественского Хорового собора с приветственным словом обратился заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин.

«В это не простое для России время особенно важно сохранять веру, защищать традиционные духовно-нравственные ценности и поддерживать друг друга», - сказал генерал армии Виктор Горемыкин.

Заместитель главы военного ведомства выразил уверенность, что проведение хоровых соборов способствует приобщению к многовековым традициям русской духовной музыкальной культуры и вносит весомый вклад в развитие традиции хорового исполнительского искусства в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«Ваше пение стало искренней молитвой за всех, кто сегодня защищает нашу Родину, за тех, кто трудится во имя будущего, за мир и благополучие в нашем Отечестве», - подчеркнул заместитель Министра обороны РФ, обращаясь к участникам Хорового собора.

Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин за заслуги, проявленные при духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации наградил медалью Министерства обороны Российской Федерации «За веру и служение Отечеству» руководителей хоровых коллективов и исполнителей, а также вручил благодарственные письма Министра обороны Российской Федерации творческим коллективам, принимавшим участие в Рождественском Хоровом соборе.

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