13.01.2025 (08:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское ДНР на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское ДНР на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Даченское Донецкой Народной Республики, рассказали подробности штурма.

В ходе боевой работы штурмовые подразделения во взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки выявили и уничтожили основные огневые точки и позиции украинских боевиков в районе оккупированного населенного пункта. Координаты мест скопления живой силы и боевой техники ВСУ, расположенных в лесополосах, были переданы расчетам артиллерии для нанесения огневого поражения. Все выявленные цели были незамедлительно уничтожены.

После штурмовики приступили к зачистке опорных пунктов, зданий и сооружений от скрывающихся украинских боевиков, способных оказать сопротивление нашим подразделениям.

По итогам боя часть подразделений ВСУ покинули поле боя спасаясь бегством бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых.

Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор.

Командование и личный состав группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов.

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