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13.01.2025 (08:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское ДНР на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Даченское Донецкой Народной Республики, рассказали подробности штурма.

В ходе боевой работы штурмовые подразделения во взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки выявили и уничтожили основные огневые точки и позиции украинских боевиков в районе оккупированного населенного пункта. Координаты мест скопления живой силы и боевой техники ВСУ, расположенных в лесополосах, были переданы расчетам артиллерии для нанесения огневого поражения. Все выявленные цели были незамедлительно уничтожены.

После штурмовики приступили к зачистке опорных пунктов, зданий и сооружений от скрывающихся украинских боевиков, способных оказать сопротивление нашим подразделениям.

По итогам боя часть подразделений ВСУ покинули поле боя спасаясь бегством бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых.

Освободив населенный пункт Даченское, бойцы соединения установили российский триколор.

Командование и личный состав группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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