13.01.2025 (08:00)

Российские военнослужащие проводят эвакуацию из Курахово оставшихся в городе местных жителей



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Мотострелковые подразделения «Южной» группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе. Все люди долго ждали этого дня и когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций.

То, что в последние годы творилось как в городе, так и на самой Украине, жители Курахова называют беспределом. Те, кто говорил на русском – родном для них языке – слышали в свой адрес угрозы и оскорбления. Мужчинам, которые попадали на Украине под так называемую мобилизацию, приходилось скрываться от военкомов. На территории Курахова зверствовали даже украинские военные - можно было получить пулю за что угодно, даже просто отправившись за водой. Оставшееся в городе население украинские националисты использовали в качестве живого щита. Еще осенью киевский режим объявил в Курахово эвакуацию населения. Но желающих выехать в другие области Украины было крайне мало. Почти все родные и близкие люди у них здесь, в России.

«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. – За что? – Я не знаю. – За то, что донецкий, за то, что русский. За то, мы «ждуны». С канистрами. С тачками несколько раз мы попадали под обстрел», - рассказывал Анатолий Анин.

«Забирали мужчин, даже не объявив о мобилизации с 22 года. Именно с Донецкой области. Ловили, выбрасывали, в подъездах, везде, возле магазинов брали мужчин. Даже в Украине не было мобилизации – уже брали», - поделился Артём Аврамченко

«Да ждунами называли тут всех, кто… Они даже приходили, говорят - что вы сидите, что вы ждёте. Придут русские, там чуть ли вас не поедят, «поизнасилуют». Я про себя думаю – кому ты рассказываешь, я с 14 года видел, какие вы», - рассказывал Григорий Кривенко.

«А там никто нас не ждет. Все на этой (прим. - стороне). А там у нас никого нет. У нас Московская область, Хотьково – дочь. В Амвросиевке другая дочь, племянники в Донецке. Мама – посёлок Мироновский. Всё Россия – Крым, Калининград. Брат, сестра – все там. Там нечего ловить на той стороне. – Здесь Родина. – Здесь, конечно» - рассказали Светлана Павленко и Андрей Салий.

«Такая радость была, прямо ну счастье. И знаешь, что ты приедешь сюда, и ты будешь жить мирной жизнью, с детьми со своими, ходить в магазин, ходить в кино. А там же всё ж невозможно, потому что там всё позакрывали. Больницы толком нет, потому что врачи все выехали. Выехали врачи, потому что знали, что жизни там не будет», - поделилась своими мыслями Светлана Павленко.

Военнослужащие Южной группировки войск продолжат работу по оказанию помощи и эвакуации местного населения из Курахово и других освобождаемых от украинских националистов населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

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