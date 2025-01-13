13.01.2025 (07:30)

Ивановские и Костромские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ на одном из участков в районе Часова Яра в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ивановские и Костромские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ на одном из участков в районе Часова Яра в ДНР

В районе Часова Яра, при поддержке огня артиллерии, Ивановские и Костромские десантники продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок в районе н.п. Часов Яр Донецкой Народной Республики.

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны и огневые средства противника.

В результате контрбатарейной борьбы, артиллерия и подразделения беспилотной авиации (БпЛА) десантников подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте.

Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники выдвинулись на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-МДМ «Ракушка» в направлении позиций ВСУ. Спешившись с боевых машин, «крылатая пехота» пошла на штурм опорного пункта противника.

Операторы БпЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем. Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, а также вовремя доставленных минометов взвода огневой поддержки, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку.

В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления.

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжают освобождение Донецкой Народной Республики от боевиков фашистского киевского режима.

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