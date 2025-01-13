13.01.2025 (07:00)

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийское орудие и живую силу противника в Херсонской области

Артиллеристы 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, укреплённых позиций ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.

Воздушной разведкой артиллерийского подразделения в ходе планового облета Херсона, были выявлены точные координаты расположения артиллерийского орудия ВСУ.

Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы и точным попадание уничтожили вражеское орудие и украинских националистов, а расчет БпЛА зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов.

«Мы работаем больше и интенсивней, как только у них что-то появляется, сразу мы в контрбатарейной перехватываем инициативу и их орудие уничтожается, только стоит его выявить. Ну на этой неделе мы поразили два орудия, ну результативно, полностью вместе с их личным составом. То есть мы тоже не дремлем и также быстро отвечаем. У нас в среднем на ответ по команде уходит где полторы, две минуты и мы стреляем» - рассказал командир расчёта с позывным «Волк»

Буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт» - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28,5 км осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 км активно-реактивными. Кроме того, есть возможность вести огонь противотанковыми кумулятивными, дымовыми снарядами.

Целеуказание и корректирование огня артиллерии ведётся с помощью воздушной разведки БпЛА. Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

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