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13.01.2025 (06:30)

«Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллерийский расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил заданную разведчиками цель с первого выстрела.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков. Артиллеристы регулярно работают по скоплению личного состава и боевой техники противника, складам вооружения, ГСМ. Ни один раз приходилось уничтожать вооружение иностранного производства.

В группировке «Восток» отмечают высокую эффективность применения РСЗО «Ураган» за счет мобильности и огневой мощи, а также высоко оценивают действия расчетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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