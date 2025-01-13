13.01.2025 (06:00)

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» выполняющих задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв», используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня и по координатам, полученным с помощью БпЛА, уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами и живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя нашим штурмовым подразделениям продвигаться вглубь обороны противника.

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат.

На кадрах экипаж танка Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО выдвигается на очередную боевую задачу. Танкисты в этот раз уничтожили взводные опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

О движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха.

После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.

Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию.

С боевым духом у наших бойцов все в полном порядке. Также успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.

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