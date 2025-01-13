13.01.2025 (05:30)

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ

Артиллерийские подразделения мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно осуществляют огневое воздействие на пехоту, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты ВСУ, а также на укреплённые позиции противника в приграничном районе Курской области.

Артиллеристы выполняют боевые задачи в связке с разведывательными подразделениями в сложных условиях на линии боевого соприкосновения. Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, боевую технику, склады боеприпасов и местоположение личного состава ВСУ. После передачи точных координат артиллеристы приступают к уничтожению противника.

Часто военнослужащим приходится работать в ночное время, чтобы избежать обнаружения вражескими беспилотниками.

От получения цели до проведения выстрела – не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Эти навыки уже отработаны до автоматизма.

Артиллеристы работают в любое время суток и в любую погоду. Для этого позиции оборудованы ночными артиллерийскими прицельными приспособлениями.

В этот раз личный состав батареи 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 уничтожил бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ.

Расчеты слаженные, поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях.

Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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