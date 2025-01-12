12.01.2025 (21:00)

Военнослужащие 201-й военной базы провели экскурсию для российских школьников в Таджикистане

Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, организовали экскурсию по российскому соединению и показали новейший электронный стрелковый тренажер ученикам школы Министерства обороны Российской Федерации.

В музее «Боевой славы» 201-й военной базы школьникам рассказали о прославленном боевом пути российского соединения и вкладе таджикского народа в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, ребята смогли подержать в руках экспонаты, письма, фотографии и личные вещи героев ВОВ, а также увидели трофеи и личные вещи украинских боевиков с нацисткой символикой, захваченные российскими военнослужащими в период проведения СВО.

В рамках развлекательных мероприятий, школьникам показали новейший электронный стрелковый тренажер, на котором ребята смогли безопасно «пострелять» из различных лазерных имитаторов оружия по мишеням с использованием системы трёхмерной визуализации.

Кроме того, школьникам предоставили возможность испытать симулятор беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. В специальных очках виртуальной реальности ребята смогли попробовать себя в роли операторов дронов, маневрируя между различными препятствиями, что добавило мероприятию яркий элемент интерактивности.

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