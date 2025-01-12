12.01.2025 (22:00)

Юнармейцы провели акцию «Дорога к обелиску» в Самарской области

Юнармейцы провели военно-патриотическую акцию «Дорога к обелиску» в Самарской области.

В ходе общественных работ школьники из отряда «Толкаец» провели уборку от снега «Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в селе Большой Толкай. Несмотря на некомфортную погоду, ребята дружно и быстро выполнили эту работу. Уход за памятником воинам, погибшим в Великой Отечественной войне это часть патриотического воспитания молодежи. Ребята не просто чистят снег - они соприкасаются с историей Родины, с трагическими и героическими её страницами. Кроме того, юнармейцы написали письма со словами поддержки участникам специальной военной операции.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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