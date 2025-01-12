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12.01.2025 (19:00)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в профильной смене «Стань Защитником»

Более 50 юнармейцев из 5 районов Новосибирской области получили начальные навыки военной подготовки в ходе профильной смены «Стань Защитником», которая прошла на базе Образовательного парка им. Олега Кошевого.

Участники военно-патриотической смены посещали занятия по формированию первоначальных знаний и умений военно-учётных специальностей. В рамках смены юнармейцы осваивали навыки военно-прикладных дисциплин – неполная сборка-разборка автомата Калашникова (АК-74), стрельба из пневматической винтовки и пистолета, обучались навыкам тактической медицины, строевой подготовки, посещали лекции и профильные уроки, которые проводили ветераны Вооруженных Сил, участники СВО.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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