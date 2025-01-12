12.01.2025 (18:00)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в военно-спортивном соревновании «Курс молодого бойца»

Юные патриоты юнармейского отряда «Защитник Отечества» и поискового отряда «Исток» Калтанского района Кемеровской области приняли участие военно-спортивном мероприятии «Курс молодого бойца».

Школьники преодолевали полосу препятствий, соревновались в сборке и разборке АК-74 и пистолета Макарова, снаряжении магазина. Участники также проявили свои навыки в оказании первой помощи, прохождении условного минного поля, преодолении огневого рубежа, надевании общевойскового защитного комплекта, и проверили свои знания о воинских званиях и родах войск. В составе судейской команды приняли участие представители Калтанского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство». По окончании мероприятия все участники были отмечены сладкими подарками.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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