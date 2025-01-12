12.01.2025 (17:00)

День национальной кухни состоялся в танковом соедини ЦВО на Южном Урале

День национальной кухни состоялся в гвардейском танковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном на Южном Урале. Для военнослужащих по призыву и военнослужащих по контракту, находящихся на боевом дежурстве повара приготовили блюда русской национальной кухни.

На завтра военнослужащим была приготовлена овсяная каша с фруктами, ломтиком хлеба и сыром. В обед повара подготовили рассольник по-сибирски, тушёную рыбу с запечённым картофелем. На ужин для танкистов были макароны с мясными тефтелями. При этом для личного состава во время всех трёх приёмов пищи был доступен широкий выбор салат-бара, хлебобулочных изделий, чай, кофейный напиток или компот из сухофруктов.

Командование ЦВО уделяет большое внимание организации питания личного состава. На регулярной основе в соединениях и воинских частях проводятся дни национальной кухни. Основная задача таких мероприятий разнообразить питание военнослужащих и сплочение воинских коллективов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице