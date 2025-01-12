12.01.2025 (16:00)

В Североморске состоялся чемпионат Северного флота по гиревому спорту

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота состоялся чемпионат Северного флота по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие 8 команд Северного флота. Более 40 спортсменов состязались в семи весовых категориях: до 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 95 килограммов.

Общий результат участников складывался по сумме баллов за два упражнения — толчок и рывок гири.

Победители определялись в трёх группах – среди команд объединений, соединений и отдельных воинских частей флота.

В командном зачете первой группы команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса заняла первое место. На втором месте – команда «Авангард» Беломорской военно-морской базы, а замкнули тройку лидеров спортсмены команды «Тайфун» подводных сил Северного Флота.

Во второй и третьей группе лучшими стали команды «Циклон» центра связи Северного флота и «Атлант» отдельного морского инженерного полка.

Абсолютный рекорд соревнований в упражнениях классического двоеборья, толчок и рывок гири, установил представитель смешанного авиационного корпуса Северного флота Абдумаъруф Кодиров, набравший по итогам двух упражнений 207 баллов. Спортсмен выступал с гирями весом 32 килограмма.

Лучшие спортсмены будут представлять Северный флот на чемпионате Военно-Морского Флота по гиревому спорту, который будет проходить в городе Санкт-Петербург с 1 по 3 февраля 2025 года.

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