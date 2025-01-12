12.01.2025 (12:20)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 12 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт ЯНТАРНОЕ Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронированную машину «Cobra II» турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив, Времевка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Понятовка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области.

Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40132 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20492 танка и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20465 орудий полевой артиллерии и минометов, 30179 единиц специальной военной автомобильной техники.

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