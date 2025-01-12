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12.01.2025 (15:00)

На военной базе ЮВО в Армении организованы патриотические киносеансы

В главном зале Культурно-досугового центра военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводятся патриотические киносеансы для военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала.

Программа киносеансов включает в себя картины советской классики, времен Великой Отечественной войны, современного российского кинематографа, а также документальное кино.

Также в просмотре фильмов участвуют ученики школы Минобороны России и участники движения «Юнармия». Для младшей аудитории проводятся показы анимации с любимыми героями «Союзмультфильма» и современной мультипликации.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Культура
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