12.01.2025 (14:00)

Военнослужащие ЮВО отрабатывают приемы стендовой стрельбы для противодействия БпЛА

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области личный состав из числа граждан, заключивших первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, продолжают обучать приемам стендовой стрельбы.

Данное учебное место оборудовано на основе анализа опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО), и позволяет подготовить военнослужащих противодействию беспилотным летательным аппаратам (БпЛА) противника.

Занятия проводятся по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков. Стрельба ведётся из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок и в случае попадания дроби в летящую мишень, она разбивается.

Элемент обучения военнослужащих противодействию БпЛА является одной из составных в программе интенсивной боевой подготовки личного состава перед отправкой в зону проведения СВО.

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