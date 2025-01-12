Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2025 (13:00)

Артисты волгоградского Дома офицеров провели концерт для военных железнодорожников ЮВО

В Волгоградской области состоялся концерт творческих коллективов гарнизонного Дома офицеров для военнослужащих, проходящих службу по призыву, в подразделении железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО).

В ходе выступления артисты поздравили личный состав с наступившим Новым 2025 годом и Рождеством Христовым. Со сцены было исполнено около 10 музыкальных и хореографических номеров. Традиционно были исполнены известные с детства новогодние песенные композиции, а также лирические и патриотические произведения.

Творческие коллективы волгоградского гарнизонного Дома офицеров традиционно проводят концерты для военнослужащих. Основная цель мероприятия – организация культурного досуга личного состава, возможность подарить праздник тем, кто по долгу службы находится в дали от родных и близких.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false