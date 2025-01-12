12.01.2025 (13:00)

Артисты волгоградского Дома офицеров провели концерт для военных железнодорожников ЮВО

В Волгоградской области состоялся концерт творческих коллективов гарнизонного Дома офицеров для военнослужащих, проходящих службу по призыву, в подразделении железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО).

В ходе выступления артисты поздравили личный состав с наступившим Новым 2025 годом и Рождеством Христовым. Со сцены было исполнено около 10 музыкальных и хореографических номеров. Традиционно были исполнены известные с детства новогодние песенные композиции, а также лирические и патриотические произведения.

Творческие коллективы волгоградского гарнизонного Дома офицеров традиционно проводят концерты для военнослужащих. Основная цель мероприятия – организация культурного досуга личного состава, возможность подарить праздник тем, кто по долгу службы находится в дали от родных и близких.

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