12.01.2025 (12:00)

Командующий Тихоокеанским флотом принял участие в итоговом за 2024 год собрании Совета ветеранских организаций

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина принял участие в работе итогового за 2024 год собрания Совета ветеранских организаций Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Собрание состоялось 11 января 2025 года в Доме офицеров ТОФ, на нем также присутствовали: депутат Законодательного собрания Приморского края адмирал в отставке Сиденко К.С., председатель Приморской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Григорович Д.Н, председатель городской ветеранской организации Макаров В.И.

Совет заслушал информацию о деятельности ветеранских организаций в 2024 году и поставленые задачи на 2025 год, объявленный Президентом Российской Федерации годом Защитников Отечества. Основные направления деятельности ветеранских организаций в 2025 году будут направлены на подготовку и празднование 80-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Будет продолжена работа с подрастающим поколением, с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции на Донбассе. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина вручил отличившимся грамоты и награды за проведение военно-патриотической работы.

В настоящий момент в Совет ветеранов входят четырнадцать общественных организаций с численностью 4800 человек.

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