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12.01.2025 (11:30)

В Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялась концертная программа «Про Старый Новый год»

В Амурской области в Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялась концертная программа «Про Старый Новый год» для военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и членов их семей  и жителей Белогорска.

На сцене прозвучали сольные композиции такие как «Новогодний праздник», «Белая вьюга», «Белая заметная зима», «Потолок ледяной», «Настоящая любовь» в исполнении солистов Оксаны Тягуновой, Ольги Морозовой, Елены Хижняк, Анатолия Головлёва, Анатолия Белявского и вокальной группы «Вдохновение».

Также в концертной программе со своими танцевальными номерами выступили Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика», Образцовая студия современной хореографии «Грация» и танцевальная студия «Филин».

Вечер был наполнен теплом и праздничным настроением, где каждый гость мог насладиться музыкальными номерами, танцами и яркими выступлениями. Участники концерта смогли подарить своей аудитории незабываемые впечатления, передавая атмосферу радости и праздника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Культура
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