12.01.2025 (11:00)

В Тынде определились лучшие в сборке-разборке автомата Калашникова

В Амурской области воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в первенстве по неполной разборке-сборке АК-74 с закрытыми глазами. Для местного отделения «Юнармия» и военно-патриотического клуба «Звезда» данный турнир ознаменовал собой открытие Года защитника Отечества.

Мероприятие прошло в Центре детского творчества города Тынды. В турнире приняло участие 13 лучших (в данной дисциплине) юнармейцев города. Турнир проходил в одной возрастной группе, в которой выступали как юноши, так и девушки.

По итогам соревнований: 1-е место заняла Кристина Неустроева с результатом 64 секунды, 2-е Анастасия Нурбоева (85 с) и 3-е Екатерина Овласюк (96 с).

Победитель и призёры были награждены грамотами, медалями и кубками.

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