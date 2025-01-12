12.01.2025 (10:00)

В Приморском крае юнармейцы приняли участие в спортивном празднике

В Приморском крае юнармейцы отряда «Звезда» села Монастырище приняли участие в спортивном празднике, который проходил на территории мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО).

В рамках мероприятия состоялись состязания по стрельбе из пневматического пистолета и винтовки, захватывающая спортивная эстафета, по переносу условно раненого.

Под руководством своего наставника и инструктора по физической подготовке Валерия Гордиенко юнармейцы продемонстрировали отличную подготовку и командный дух.

«Наши юнармейцы проявили мужество, сноровку и высокий уровень физической подготовки в ходе проведения спортивного праздника», - отметил координатор отряда Валерий Гордиенко.

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