12.01.2025 (09:00)

Военнослужащие ремонтного подразделения группировки войск «Днепр» круглосуточно восстанавливают вооружение мотострелкового полка, действующего на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ремонтного подразделения группировки войск «Днепр» круглосуточно восстанавливают вооружение мотострелкового полка, действующего на Ореховском направлении в Запорожской области

Военнослужащие ремонтного подразделения мотострелкового полка группировки войск «Днепр», действующего на Ореховском направлении в Запорожской области, круглосуточно ставят в строй вооружение и технику, отправляемые на линию боевого соприкосновения с противником.

Специалисты развернули мастерские, где могут выполнить любые виды работ по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию вооружения.

Военнослужащие занимаются не только стрелковым вооружением, но и зенитными установками, артиллерийскими орудиями.

«Провели замену вкладышей ствола. Происходит износ этих вкладышей и появляется люфт ствола. Из-за этого нельзя навестись более точно, поэтому мы производим ремонт. В данный момент произвели конкретно замену и установку ствола обратно. Орудие готово. Будет готово через некоторое время к работе. Артиллеристам нашим это даст более точную работу орудия по цели. Делаем переборку, гидравлику, замену манжет, накатника, откатника, тормоза отката и замену жидкости гидравлической. У нас ремонтные мастерские, ремонтная мастерская практически всегда в боевой готовности. В течение часа мы можем выдвинуться и провести работу. Наша ремонтная рота ремонтирует всю технику и артвооружение. Понятно и так, что никуда без нас. Если надо куда-то выдвинуться и выполнить свою работу, мы выполняем, двигаемся и выполняем эту работу. Весь личный состав нашей ремонтной роты является техническими специалистами и может выполнять работы, поставленные в ходе боевых задач. Каждый находится на своем месте. Мы готовы на увеличение темпов и объема работы всегда. Хорошие специалисты, грамотные инженеры, мотористы, механики. Все находятся на своем месте», рассказал о работе своего подразделения заместитель командира взвода с позывным «Малыш».

Слаженная работа ремонтного подразделения позволяет в кратчайшие сроки провести необходимые работы и вернуть в строй вооружение, что позволяет подразделениям, выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения с противником, постоянно находиться в боевой готовности.

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