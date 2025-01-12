12.01.2025 (09:00)
Военнослужащие ремонтного подразделения группировки войск «Днепр» круглосуточно восстанавливают вооружение мотострелкового полка, действующего на Ореховском направлении в Запорожской области
Военнослужащие ремонтного подразделения мотострелкового полка группировки войск «Днепр», действующего на Ореховском направлении в Запорожской области, круглосуточно ставят в строй вооружение и технику, отправляемые на линию боевого соприкосновения с противником.
Специалисты развернули мастерские, где могут выполнить любые виды работ по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию вооружения.
Военнослужащие занимаются не только стрелковым вооружением, но и зенитными установками, артиллерийскими орудиями.
«Провели замену вкладышей ствола. Происходит износ этих вкладышей и появляется люфт ствола. Из-за этого нельзя навестись более точно, поэтому мы производим ремонт. В данный момент произвели конкретно замену и установку ствола обратно. Орудие готово. Будет готово через некоторое время к работе. Артиллеристам нашим это даст более точную работу орудия по цели. Делаем переборку, гидравлику, замену манжет, накатника, откатника, тормоза отката и замену жидкости гидравлической. У нас ремонтные мастерские, ремонтная мастерская практически всегда в боевой готовности. В течение часа мы можем выдвинуться и провести работу. Наша ремонтная рота ремонтирует всю технику и артвооружение. Понятно и так, что никуда без нас. Если надо куда-то выдвинуться и выполнить свою работу, мы выполняем, двигаемся и выполняем эту работу. Весь личный состав нашей ремонтной роты является техническими специалистами и может выполнять работы, поставленные в ходе боевых задач. Каждый находится на своем месте. Мы готовы на увеличение темпов и объема работы всегда. Хорошие специалисты, грамотные инженеры, мотористы, механики. Все находятся на своем месте», рассказал о работе своего подразделения заместитель командира взвода с позывным «Малыш».
Слаженная работа ремонтного подразделения позволяет в кратчайшие сроки провести необходимые работы и вернуть в строй вооружение, что позволяет подразделениям, выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения с противником, постоянно находиться в боевой готовности.