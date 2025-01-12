12.01.2025 (08:30)
Подразделения БпЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ провели залистование позиций ВСУ в приграничных районах Курской области
Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Улан-Удэ сбросили агитационные листовки на позиции противника с помощью квадрокоптера.
Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов и последующего штурма и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни.
В каждой такой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче в плен, чтобы сохранить свою жизнь и предотвратить бессмысленное кровопролитие.
Наряду с разведкой, ударами по вражеским позициям десантниками из Бурятии регулярно применяется подобная тактика с залистовыванием мест скопления личного состава противника. Многие военнослужащие ВСУ откликаются на данные призывы и добровольно сдаются в плен, сохраняя свои жизнь и здоровье.