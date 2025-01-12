12.01.2025 (08:00)

Солисты ансамбля гвардейского танкового соединения и рок-певица Мара выступили с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в тыловом районе проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Солисты ансамбля гвардейского танкового соединения и рок-певица Мара выступили с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в тыловом районе проведения СВО

Вокально инструментальный ансамбль мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа и рок-певица Мара выступили с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в тыловом районе проведения специальной военной операции.

На импровизированной сцене артисты исполнили концерт, основу музыкальной программы которого составили песни патриотической тематики, популярные отечественные хиты и собственные музыкальные композиции. Концерт длился более часа, военнослужащие просили исполнить многие песни на бис.

По окончанию концерта, военнослужащие поблагодарили артистов аплодисментами, а рок-певице вручили букеты с цветами. Певица Мара и артисты вокально инструментального ансамбля провели дружескую беседу с военнослужащими.

С начала специальной военной операции для военнослужащих проводятся концерты с участием приглашенных известных артистов, музыкантов и коллективов ансамблей военных округов. Основой целью таких выступлений является организация досуга военнослужащих и поддержание их боевого духа.

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