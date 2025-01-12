Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2025 (07:30)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО

В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танк Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false