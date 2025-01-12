12.01.2025 (07:30)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО

В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танк Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения.

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