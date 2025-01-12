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12.01.2025 (07:00)

Специалисты Международного противоминного центра продолжают разминировать освобожденную территорию от взрывоопасных предметов

В ДНР специалисты Международного противоминного центра продолжают разминировать освобожденные территории от взрывоопасных предметов в интересах группировки войск «Восток».

В противоосколочных костюмах и с помощью современных миноискателей военнослужащие проводят инженерную разведку, разминируя участки местности. Зачастую попадаются неразорвавшиеся мины, кассетные снаряды, растяжки, схроны. При обнаружении взрывоопасного предмета саперы извлекают его в безопасное место и с помощью накладного заряда уничтожают его.

С начала СВО саперы Международного противоминного центра обезвредили уже десятки тысяч различных видов установленных мин советского образца и иностранного производства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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