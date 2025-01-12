12.01.2025 (07:00)

Специалисты Международного противоминного центра продолжают разминировать освобожденную территорию от взрывоопасных предметов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты Международного противоминного центра продолжают разминировать освобожденную территорию от взрывоопасных предметов

В ДНР специалисты Международного противоминного центра продолжают разминировать освобожденные территории от взрывоопасных предметов в интересах группировки войск «Восток».

В противоосколочных костюмах и с помощью современных миноискателей военнослужащие проводят инженерную разведку, разминируя участки местности. Зачастую попадаются неразорвавшиеся мины, кассетные снаряды, растяжки, схроны. При обнаружении взрывоопасного предмета саперы извлекают его в безопасное место и с помощью накладного заряда уничтожают его.

С начала СВО саперы Международного противоминного центра обезвредили уже десятки тысяч различных видов установленных мин советского образца и иностранного производства.

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