12.01.2025 (06:30)

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БпЛА, замаскированные пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БпЛА, замаскированные пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийских подразделений группировки войск «Запад» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллерийские расчеты выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

В этот раз разведчики группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО с помощью БпЛА выявили пункт управления БпЛА, замаскированные пулеметные точки и скопление живой силы ВСУ

Получив уточненные координаты от расчёта БпЛА, расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» навели орудия на цели и уничтожили их.

Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БпЛА.

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех целей.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» выполняют боевые задачи с самого начала СВО. Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчёта, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Артиллеристы были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.

Огневое поражение противника ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В ходе боевой работы, военнослужащие уделяют большое внимание маскировке техники и ведут постоянный контроль за воздушным пространством. В случае обнаружения разведывательных БпЛА или ударных дронов противника, бойцы открывают огонь из стрелкового оружия. Такие действия позволяют максимально быстро сбить вражеский беспилотник, сохранить боевую машину в целости и обезопасить личный состав от «дронов-камикадзе».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице