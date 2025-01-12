12.01.2025 (06:00)

Специалисты службы горючего группировки войск «Север» увеличили скорость доставки топлива к линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО благодаря малым средств средствам передвижения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты службы горючего группировки войск «Север» увеличили скорость доставки топлива к линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО благодаря малым средств средствам передвижения

Военнослужащие службы ГСМ ежедневно обеспечивают непрерывную подачу топлива для боевой техники. Реалии современных боевых действий, которые возникли во время проведении СВО, требует максимальной скорости и мобильности при выполнении боевых задач.

Военнослужащие службы горючего группировки войск «Север» перенимает опыт штурмовых подразделений в способах доставки топлива и масел на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне проведения СВО. Благодаря использованию малогабаритных средств передвижения, а также дронов скорость увеличилась в разы. Это не только безопаснее подвоза, например, пятитонного топливозаправщика, но и необходимо для того, чтобы подразделения могли быстро проводить обслуживание техники и оборудования без отрыва от выполнения боевых задач.

Для доставки грузов малого объема задействованы моторизированные средства, такие как багги, трициклы, легкий автомобильный транспорт. Также задействована малая беспилотная авиация. Дроны способны донести топливо весом в несколько килограммов и оставить его на позиции.

Благодаря своевременной доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) к линии боевого соприкосновения, бойцы на месте заправляют электрогенераторы, обогревательные системы, производят своевременный ремонт и обслуживание техники. Налаженные поставки ГСМ позволяют бойцам планомерно выполнять боевые задачи без риска их срыва.

Малые средства передвижения, таких как багги, трициклы и легковые автомобили повышают скорость доставки грузов. Сам транспорт, водители и заправщики менее заметны дронам-разведчикам противника, соответственно реже подвергаются огневому поражению со стороны боевиков ВСУ.

Среди бойцов службы горючего за время проведения СВО многие отличились героическими поступками.

Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду. Маршруты передвижения меняют постоянно.

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