12.01.2025 (05:30)

Военнослужащие Южной группировки войск оттачивают навыки ведения штурмовых действий на полигоне в тыловом районе СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Южной группировки войск оттачивают навыки ведения штурмовых действий на полигоне в тыловом районе СВО

В рамках совершенствования навыков ведения боя с военнослужащими «Южной» группировки войск проводятся регулярные занятия по штурмовой подготовке на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

В ходе тренировок бойцы отрабатывают овладение позициями противника, совершенствуют навыки в работе боевыми «двойками» под руководством опытных инструкторов, действия в обороне. Все обучение проходит с применением боевых боеприпасов в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

Занятия с военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров во время ротаций после выполнения боевых задач. Подобные занятия значительно улучшают слаженность между военнослужащими.

Задача штурмовых отрядов – прорывать наиболее сложные участки обороны украинских националистов, занимать стратегически важные высоты или опорные пункты и удерживать их до прибытия подкрепления. Поэтому даже на полигоне ошибок быть не может. Только в этом случае при выполнении реальных боевых задач успех обеспечен.

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