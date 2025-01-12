12.01.2025 (05:30)
Военнослужащие Южной группировки войск оттачивают навыки ведения штурмовых действий на полигоне в тыловом районе СВО
В рамках совершенствования навыков ведения боя с военнослужащими «Южной» группировки войск проводятся регулярные занятия по штурмовой подготовке на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.
В ходе тренировок бойцы отрабатывают овладение позициями противника, совершенствуют навыки в работе боевыми «двойками» под руководством опытных инструкторов, действия в обороне. Все обучение проходит с применением боевых боеприпасов в условиях, максимально приближенных к реальному бою.
Занятия с военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров во время ротаций после выполнения боевых задач. Подобные занятия значительно улучшают слаженность между военнослужащими.
Задача штурмовых отрядов – прорывать наиболее сложные участки обороны украинских националистов, занимать стратегически важные высоты или опорные пункты и удерживать их до прибытия подкрепления. Поэтому даже на полигоне ошибок быть не может. Только в этом случае при выполнении реальных боевых задач успех обеспечен.