Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2025 (05:30)

Военнослужащие Южной группировки войск оттачивают навыки ведения штурмовых действий на полигоне в тыловом районе СВО

В рамках совершенствования навыков ведения боя с военнослужащими «Южной» группировки войск проводятся регулярные занятия по штурмовой подготовке на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

В ходе тренировок бойцы отрабатывают овладение позициями противника, совершенствуют навыки в работе боевыми «двойками» под руководством опытных инструкторов, действия в обороне. Все обучение проходит с применением боевых боеприпасов в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

Занятия с военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров во время ротаций после выполнения боевых задач. Подобные занятия значительно улучшают слаженность между военнослужащими.

Задача штурмовых отрядов – прорывать наиболее сложные участки обороны украинских националистов, занимать стратегически важные высоты или опорные пункты и удерживать их до прибытия подкрепления. Поэтому даже на полигоне ошибок быть не может. Только в этом случае при выполнении реальных боевых задач успех обеспечен.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false