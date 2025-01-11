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11.01.2025 (11:30)

Военные коммунальщики поздравили с новогодними праздниками военнослужащих, находящихся на лечении в Северодвинском госпитале

В дни новогодних праздников сотрудники жилищно-коммунальной службы № 10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) (далее – ЖКС № 10) поздравили военнослужащих, находящихся на лечении, в филиале №2 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации в городе Северодвинске, Архангельской области.

Представители ЖКС № 10 передали начальнику госпиталя расходное медицинское имущество и средства личной гигиены, в котором периодически нуждаются пациенты,  посетили палаты, в которых находятся на лечении участники специальной военной операции,  и вручили им вкусные пироги.

«Спасибо вам за отвагу и мужество, верность воинскому долгу. Мы очень надеемся, что наше поздравление хоть немного порадует вас и придаст сил для скорейшего выздоровления. Здоровья вам, бодрости духа и веры в лучшее, дорогие защитники!», - заявил начальник отдела эксплуатации ЖКС № 10  Кирилл Евдокимов.

«Медицинское обеспечение военнослужащих находится на требуемом уровне, но дополнительное расходное имущество никогда не лишнее и помогает ускорить процесс выздоровления наших пациентов», - отметил начальник Северодвинского военного госпиталя подполковник медицинской службы Егор Бортновский.

В трудовом коллективе ЖКС № 10 считают, что  инициатива поддерживать военнослужащих, находящихся  на лечении в военном госпитале, будет продолжена и впредь, чтобы стать доброй традицией заботы общества о бойцах, которые отдают свои силы и здоровье ради защиты Родины.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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