11.01.2025 (10:30)

В военных гарнизонах Балтийского флота проведены комплексные тренировки по антитеррору

В военных гарнизонах Балтийского флота проведены плановые комплексные тренировки по антитеррору.

В ходе тренировок военнослужащие отработали различные сценарии отражения нападений на воинские части флота и объекты военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено проверкам бдительности дежурных служб и нарядов при осуществлении пропускного режима и осмотре территории объектов на отсутствие подозрительных предметов.

Кроме дежурных подразделений антитеррора к тренировкам были привлечены специалисты радиоэлектронной борьбы, инженерно-сапёрных подразделений и связи. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании условных самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Для создания максимально реалистичной обстановки на тренировках активно применялись холостые боеприпасы, средства имитации, световые и шумовые эффекты.

Всего в тренировках приняло участие около 200 военнослужащих и задействовано порядка 15 единиц техники военной и специальной техники.

На Балтийском флоте практические тренировки подразделений антитеррора проводятся регулярно, что позволяет повысить уровень подготовки и слаженности действий данных подразделений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице