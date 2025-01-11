11.01.2025 (23:00)

На Балтийском флоте прошло плановое учение по борьбе с безэкипажными катерами противника

В ходе мероприятия экипажи кораблей и катеров Балтийской ВМБ отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и условного уничтожения малоразмерных надводных целей.

В Балтийской военно-морской базе Балтийского флота с экипажами малых противолодочных и ракетных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров проведено учение по отражению нападения безэкипажных катеров противника.

По замыслу учения была объявлена вводная о приближении к пункту базирования кораблей нескольких безэкипажных катеров. Командирам кораблей и катеров была поставлена оперативная задача по отражению атаки морских дронов.

После получения вводной на кораблях был объявлен сигнал «Тревога» для повышения боевой готовности личного состава. Расчеты радиотехнических боевых частей условно выставили помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе практической части учения расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя условную стрельбу из артиллерийских установок, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Учение было проведено согласно плану боевой подготовки БФ. В нем приняли участие свыше 5 кораблей и катеров, задействовано свыше 100 военнослужащих БВМБ.

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