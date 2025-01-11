11.01.2025 (12:00)

Военнослужащие 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики рассказали о ходе штурма.

В ходе боевой работы гвардейцы-сибиряки молниеносным броском зашли в близлежащие от населенного пункта лесополосы. Расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов соединения была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.

Подавив основные огневые точки украинских боевиков штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе захватили вражеские позиции.

После зачистки близлежащий лесополос, штурмовики-гвардейцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, штурмовики закрепились в первых домах, на утро несколькими группами обошли позиции ВСУ с флангов, уничтожили остаток гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт.

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