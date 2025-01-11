11.01.2025 (12:00)
Военнослужащие 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики рассказали о ходе штурма.
В ходе боевой работы гвардейцы-сибиряки молниеносным броском зашли в близлежащие от населенного пункта лесополосы. Расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов соединения была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.
Подавив основные огневые точки украинских боевиков штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе захватили вражеские позиции.
После зачистки близлежащий лесополос, штурмовики-гвардейцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, штурмовики закрепились в первых домах, на утро несколькими группами обошли позиции ВСУ с флангов, уничтожили остаток гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт.