Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2025 (12:00)

Военнослужащие 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики рассказали о ходе штурма.

В ходе боевой работы гвардейцы-сибиряки молниеносным броском зашли в близлежащие от населенного пункта лесополосы. Расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов соединения была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.

Подавив основные огневые точки украинских боевиков штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе захватили вражеские позиции.

После зачистки близлежащий лесополос, штурмовики-гвардейцы начали ночной штурм населенного пункта. Двигаясь от укрытия к укрытию, штурмовики закрепились в первых домах, на утро несколькими группами обошли позиции ВСУ с флангов, уничтожили остаток гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false