11.01.2025 (21:00)

Юнармейцы Республики Татарстан приняли участие в акции «Талисман добра»

Участники юнармейского движения Республики Татарстан приняли участие в благотворительной акции «Талисман добра». Дети изготовили небольшие поделки, которые смогут стать талисманами для военнослужащих – участников специальной военной операции (СВО). Полезный груз будет доставлен на передовую при содействии сотрудников республиканского военного комиссариата.

Юнармейцы изготовили около 100 поделок в виде сердца, а также написали открытки с тёплыми пожеланиями и благодарностью в адрес военнослужащих за их мужество и героизм при выполнении задач в зоне СВО. Кроме того, вместе с талисманами школьники, их родители и педагоги собрали посылку, в которую вошли продукты питания длительного хранения и медикаменты.

Участники юнармейского движения с начала проведения специальной военной операции поддерживают российских военнослужащих. Дети принимают участие в благотворительных акциях, проводят концерты для участников СВО, находящихся в ведомственных медицинских учреждениях на лечении и реабилитации. Одной из главных целей подобных мероприятий является патриотическое воспитание молодого поколения, обеспечение преемственности между современными и будущими защитниками Отечества, поддержка военнослужащих, выполняющих боевые и специальные задачи.

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