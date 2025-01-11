11.01.2025 (20:00)

На российской военной базе в Таджикистане состоялся семейный спортивный праздник

Спортивный семейный праздник под девизом «Мама, папа, я — спортивная семья!», состоялся в 201-й российской военной базе в Таджикистане.

Соревнования включали разнообразные конкурсы и эстафеты, в которых семьи состязались как в командном составе, так и индивидуально. Мамы принимали участие в увлекательных заданиях, таких как прыжки через скакалку на время, бег с теннисной ракеткой и мячом, преодоление полосы препятствий и метание мячей в корзину. Папы демонстрировали свою силу выполняя упражнение с гирями. Дети соревновались на скорости, преодолевая 30-метровую дистанцию, удерживая воздушный шар над головой, а также участвовали в увлекательном лабиринте и отдельном детском конкурсе.

Цель мероприятия заключалась в активизации физкультурной и спортивной работы среди семей военнослужащих, а также в продвижении здорового образа жизни и воспитании традиционных семейных ценностей. Лучшие семьи стали обладателями призовых мест и по итогам соревнований получили ценные подарки и грамоты.

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