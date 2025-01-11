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11.01.2025 (19:00)

Юнармейцы Кемеровской области приняли участие в акции «Письмо солдату»

Юнармейцы военно-патриотического объединения «Пост №1» Дома детского творчества города Киселёвска Кемеровской области присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату».

Школьники написали военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), письма со словами поддержки. Юнармейцы в своих работах выразили признательность военнослужащим за их героизм и отвагу, пожелали крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой. Также ребята изготовили для военнослужащих обереги.

Патриотическая акция «Письмо солдату» является одной из самых значимых и популярных инициатив, направленных на поддержку военнослужащих. Акция предлагает выразить свою признательность и благодарность тем, кто отстаивает интересы Отечества в зоне проведения СВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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