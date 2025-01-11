11.01.2025 (18:00)

Более 50 школьников Новосибирска пополнили ряды юнармейского движения

Более 50 учащихся школы №220 города Новосибирска пополнили ряды юнармейского движения.

В присутствии почетных гостей, ветеранов военной службы, директора школы юнармейцы произнесли слова торжественной клятвы на верность своей Родине и ВВПОД «Юнармия». Каждый новобранец получил значок, юнармейскую книжку и памятный подарок. В юнармейскую книжку будут вносится все достижения школьника в составе Юнармии, в том числе победы на соревнованиях различного уровня, освоение новых специальностей и получение навыков на учебно-военных сборах на территории соединений и воинских частей Центрального военного округа.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице