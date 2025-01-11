11.01.2025 (13:00)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населённого пункта Шевченко Донецкой Народной Республики.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», – говорится в телеграмме главы российского военного ведомства.

«Воины-гвардейцы выполняют свой воинский долг в составе группировки войск «Центр», проявляя при этом беспримерное мужество, героизм и отвагу, более 6000 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – отметил в поздравлении Андрей Белоусов.

Министр обороны Российской Федерации поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить России, обеспечивая безопасность и мирную жизнь её граждан.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице