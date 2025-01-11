11.01.2025 (12:30)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Серебрянка и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Уничтожены два склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 535 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области.

Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40077 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30156 единиц специальной военной автомобильной техники.

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