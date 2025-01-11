11.01.2025 (16:00)

С военнослужащими мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа проведены практические занятия по тактической медицинской подготовке

Военнослужащие мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа совершенствуют навыки по тактической медицине, оказанию первой самостоятельной и взаимной доврачебной помощи. Занятия по тактической медицинской подготовке на общевойсковом полигоне в Ленинградской области проводят инструкторы с опытом специальной военной операции.

С личным составом мотострелковых подразделений отрабатывают алгоритм действий по оказанию первой медицинской помощи при различных травмах, таких как венозное и артериальное кровотечение. Инструкторы по тактической медицине обращают внимание бойцов на особенности наложения кровоостанавливающих жгутов и повязок на различные анатомические зоны, а также на порядок эвакуации пострадавших в боевых условиях.

Данные практические занятия проводятся регулярно. Цель командования – довести алгоритм действий личного состава до автоматизма, чтобы чётко действовать в любой экстремальной ситуации.

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