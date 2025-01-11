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11.01.2025 (09:00)

Спецназ ЮВО отразили нападение условного противника в рамках тренировки в Армении

Военнослужащие подразделения специального назначения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отразили нападение условного противника в рамках комплексной тренировки по противодействию терроризму.

В ходе планового мероприятия подготовки условная диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку нападения на контрольно-пропускной пункт соединения. Военнослужащие спецназа обезвредили силы условного противника с применением штатного вооружения и бронетехники.

Также, в рамках тренировки личный состав дежурного подразделения военной базы отработал вопросы инженерной разведки местности с использованием миноискателей и служебных собак.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой применялись средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Армения , Спецназ
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