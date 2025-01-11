11.01.2025 (15:00)

Пункт отбора на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону продолжает прием кандидатов заключить контракт с Минобороны России

Пункт отбора на военную службу по контракту по Ростовской области с самого начала нового 2025 года ежедневно обрабатывает сотни заявок кандидатов заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Будущие военнослужащие прибывают из разных регионов страны. Специалисты кадровых органов Южного военного округа (ЮВО) информируют добровольцев об особенностях прохождения службы, получения военно-учётной специальности, положенных выплатах и льготах для заключившего контракт и членов их семей.

Помимо информирования, инструкторы пункта отбора проводят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор с гражданами, изъявившими желание встать на защиту Родины. По результатам проведенного отбора и с учетом пожеланий кандидата определяется его будущее место прохождения военной службы.

Работа пункта отбора организована максимально комфортно. Специалисты оформляют необходимые документы в течение одного-двух дней, после чего кандидаты, прошедшие отбор, отправляются в воинские части для прохождения военной подготовки.

Интенсивная боевая подготовка добровольцев, заключивших контракт с Минобороны России, а также их боевое слаживание проходит в учебных центрах и на полигонах ЮВО.

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