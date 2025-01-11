11.01.2025 (11:00)
В Чечне началась подготовка снайперов ЮВО
На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Чеченской Республике началась подготовка снайперов мотострелкового соединения, дислоцированного в регионе.
Основные моменты подготовки в снайперском деле – это обработка спуска и обнаружение цели на поле боя. Особое внимание уделяется наведению на цель и удержанию цели.
В ходе занятий снайперы улучшат навыки в стрельбе на большие дальности в условиях ветра, оборудованию ложных огневых позиций, скрытному передвижению по пересеченной местности, а также научатся действовать при внезапной встрече с противником.
Помимо штатных упражнений для повышения искусства снайперов инструктора, имеющие опыт участия в специальной военной операции (СВО), проведут «реалистичный тренинг» – полноценное выполнение задачи с марш-броском, оборудованием огневой позиции и работой по имитационной цели.
По итогам курса обучения каждый снайпер получит комплексную оценку по нескольким показателям с последующим присвоением классной квалификации.