11.01.2025 (11:00)

В Чечне началась подготовка снайперов ЮВО

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Чеченской Республике началась подготовка снайперов мотострелкового соединения, дислоцированного в регионе.

Основные моменты подготовки в снайперском деле – это обработка спуска и обнаружение цели на поле боя. Особое внимание уделяется наведению на цель и удержанию цели.

В ходе занятий снайперы улучшат навыки в стрельбе на большие дальности в условиях ветра, оборудованию ложных огневых позиций, скрытному передвижению по пересеченной местности, а также научатся действовать при внезапной встрече с противником.

Помимо штатных упражнений для повышения искусства снайперов инструктора, имеющие опыт участия в специальной военной операции (СВО), проведут «реалистичный тренинг» – полноценное выполнение задачи с марш-броском, оборудованием огневой позиции и работой по имитационной цели.

По итогам курса обучения каждый снайпер получит комплексную оценку по нескольким показателям с последующим присвоением классной квалификации.

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