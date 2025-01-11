Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2025 (11:00)

В Чечне началась подготовка снайперов ЮВО

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Чеченской Республике началась подготовка снайперов мотострелкового соединения, дислоцированного в регионе.

Основные моменты подготовки в снайперском деле – это обработка спуска и обнаружение цели на поле боя. Особое внимание уделяется наведению на цель и удержанию цели.

В ходе занятий снайперы улучшат навыки в стрельбе на большие дальности в условиях ветра, оборудованию ложных огневых позиций, скрытному передвижению по пересеченной местности, а также научатся действовать при внезапной встрече с противником.

Помимо штатных упражнений для повышения искусства снайперов инструктора, имеющие опыт участия в специальной военной операции (СВО), проведут «реалистичный тренинг» – полноценное выполнение задачи с марш-броском, оборудованием огневой позиции и работой по имитационной цели.

По итогам курса обучения каждый снайпер получит комплексную оценку по нескольким показателям с последующим присвоением классной квалификации.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false