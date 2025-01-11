11.01.2025 (22:00)

В 2024 году специалисты жилищно-коммунальной службы МО РФ провели текущий ремонт на 34 объектах Тихоокеанского флота в Приморье

В 2024 году жилищно-коммунальная служба № 6 «Центрального жилищно-коммунальное управления» Минобороны России (по ВМФ) успешно выполнили поставленные задачи по содержанию и эксплуатации объектов военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота на территории Приморского края.

Все запланированные текущие ремонты и ремонты собственными силами объектов выполнены своевременно и с высоким качеством. В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. проведён текущий ремонт на 34 объектах, из которых большая часть - это объекты казарменно-жилищного фонда и теплового хозяйства. Всего на эксплуатационном содержании службы числится более 700 зданий и сооружений, расположенных на территории Приморского края.

Достигнуто значительное снижение объёмов потребления ресурсов по электроэнергии в 2024 году, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это явилось следствием планомерной работы по замене ламп накаливания на светодиодные на котельных и наружного освещения.

Одна из основных задач Службы - это поддержание в работоспособном состоянии объекты социальной и военной инфраструктуры. В рамках лимитов на 2025 года производятся торгово-закупочные мероприятия по закупке материалов, запасных частей для ремонта техники и других видов работ, что обеспечит бесперебойную работу всех объектов, находящихся в обслуживании жилищно-коммунальной службы.

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