11.01.2025 (10:00)

Учащиеся Зейского муниципального округа встретились с курсантом ДВОКУ

В селе Овсянка Зейского муниципального округа Амурской области состоялась встреча учащихся Овсянковской среднеобразовательной школы и воспитанниками военно-патриотического клуба «Витязь» отделения Юнармии имени Алексея Переверзева с курсантом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского союза К.К. Рокоссовского Егором Холодовым.

Курсант Холодов рассказал ребятам об условиях поступления, обучения, проживания, питания, какие предметы изучают в стенах учебного заведения.

Егор отметил что, для того что бы служить, нужно готовить себя к службе в армии, быть морально устойчивым и физически подготовленным.

Он сказал, что главная цель в его жизни - это стать офицером и защищать Родину, а для этого нужно быть целеустремлённым, дисциплинированным, трудолюбивым.

Подводя итоги встрече, курсант сказал о том, на сколько важно служить Родине и исполнять свой долг перед Отечеством.

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