11.01.2025 (17:00)

На территории Бурятского гарнизона продолжается отопительный период 2024-2025гг

С начала отопительного сезона 2024-2025гг, специалисты жилищно-коммунальной службы №10 (г. Улан-Удэ) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) обеспечивают стабильное теплоснабжение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры расположенных на территории Республики Бурятия.

Проведенный комплекс работ на объектах коммунального хозяйства в ЖКС № 10 (г. Улан-Удэ), а также качественная подготовка основного и вспомогательного оборудования позволяют в полном объеме обеспечить потребителей теплоэнергией при прохождении отопительного периода.

На складах службы создан запас материальных средств, необходимых для оперативного устранения возможных технологических нарушений. Обеспечение топливом котельных, производится в соответствии с графиком поставок топлива.

В настоящее время все котельные работают в штатном режиме.

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