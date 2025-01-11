Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2025 (09:30)

В Бурятии военнослужащие по призыву, осваивают тактическую медицину

Новобранцы молодого пополнения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, завершают курс молодого бойца полевым выходом. Военнослужащие прошли всестороннюю подготовку, охватывающую различные аспекты военной службы и закрепляют полученные навыки на практике.

Одним из ключевых аспектов подготовки является освоение тактической медицины. С военнослужащими проводится комплекс занятий, как в медицинском классе, так и на полигоне Дивизионный.

Вводная часть занятий посвящена теоретическим основам тактической медицинской подготовки. Солдаты изучают обязательные составляющие медицинского снаряжения, а также правила его размещения. После теоретической подготовки военнослужащие учатся накладывать жгуты и бандажи на себя и своих товарищей, отрабатывают наложение жгутов и бандажей в составе групп, учатся применять подручные средства для оказания медицинской помощи и проводят сердечно-лёгочную реанимацию на манекене.

По мере занятия учебные задачи усложняются: вводятся временные ограничения и ограничения на передвижение. Помимо базовых навыков осмотра и наложения жгутов, военнослужащие учатся различным способам эвакуации с поля боя.

Главная цель тренировок — подготовить личный состав к оказанию первой медицинской помощи в условиях боя.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Восточный военный округ , Медицина , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false