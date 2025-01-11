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11.01.2025 (08:30)

Артиллеристы «Южной» группировки войск обеспечивают дальнейшее продвижение подразделений на Кураховском направлении

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийской батареи 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке наступательных действий поразили ряд целей в боевых порядках противника на Кураховском направлении. Среди них – артиллерийские орудия, автомобильная техника ВСУ, живая сила, пункты временной дислокации и полевые фортификационные оборонительные сооружения.

Нанесение огневого поражения корректировалось расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения.

Высокой эффективности при поражении целей удается достичь благодаря высочайшему мастерству расчетов и использованию современных средств поражения. Зачастую, при возможности подсветки целей с БпЛА, российскими артиллеристами используются высокоточные корректируемые боеприпасы типа «Краснополь».

«Были поражены множество целей разного характера - начиная от опорных пунктов противника заканчивая их техникой. В основном - контрбатарейная борьба с артиллерией противника – три семерки (прим. – 155-мм гаубица М-777 производства США),  иногда танки выезжают – «Леопарды», «Абрамсы», - рассказал об уничтожаемых целях командир взвода с позывным «Лотос».        

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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