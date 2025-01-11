11.01.2025 (08:30)

Артиллеристы «Южной» группировки войск обеспечивают дальнейшее продвижение подразделений на Кураховском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы «Южной» группировки войск обеспечивают дальнейшее продвижение подразделений на Кураховском направлении

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийской батареи 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке наступательных действий поразили ряд целей в боевых порядках противника на Кураховском направлении. Среди них – артиллерийские орудия, автомобильная техника ВСУ, живая сила, пункты временной дислокации и полевые фортификационные оборонительные сооружения.

Нанесение огневого поражения корректировалось расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения.

Высокой эффективности при поражении целей удается достичь благодаря высочайшему мастерству расчетов и использованию современных средств поражения. Зачастую, при возможности подсветки целей с БпЛА, российскими артиллеристами используются высокоточные корректируемые боеприпасы типа «Краснополь».

«Были поражены множество целей разного характера - начиная от опорных пунктов противника заканчивая их техникой. В основном - контрбатарейная борьба с артиллерией противника – три семерки (прим. – 155-мм гаубица М-777 производства США), иногда танки выезжают – «Леопарды», «Абрамсы», - рассказал об уничтожаемых целях командир взвода с позывным «Лотос».

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